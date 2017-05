Hoofdcommissaris Bertrand Vols wordt nieuwe korpschef politiezone Brussel-West

De 43-jarige Bertrand Vols volgde een opleiding aan de Koninklijke Militaire School en behaalde een master in de criminologie. In 2000 startte hij zijn carrière bij de toenmalige rijkswacht als luitenant.



Binnen de federale politie bouwde Vols een carrière op in de beteugeling van financiële criminaliteit en corruptie. Sinds 2014 is hij directeur van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.



Officiële datum

De aanstelling van Bertrand Vols moet nu bekrachtigd worden in een koninklijk besluit. Nadien zal hij de eed kunnen afleggen als korpschef, maar die datum is nog niet bekend.



In afwachting van die officiële aanstelling wordt het politiekorps verder geleid door de huidige korpschef, hoofdcommissaris Johan de Becker. Die laatstgenoemde zal na de benoeming van Bertrand Vols een directiefunctie opnemen binnen de politiezone Brussel-West.