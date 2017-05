Hasselt krijgt nieuwe moskee voor 4.000 gelovigen

De huidige moskee, die al bijna 50 jaar in de Mouterijstraat staat, is te oud en te klein geworden. De nieuwe moskee wordt vanaf midden volgend jaar langs de huidige gebouwd, waarna die laatste plaats maakt voor een parking en een parkje, aldus de burgemeester.



De goedkeuring van de bouwvergunning is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. "Er waren absoluut geen negatieve reacties binnen het college", zegt burgemeester Vananroye. "Voor de buurt is de moskee ook geen nieuw gegeven, maar toch waren er vijf bezwaarschriften. Maar binnen het college vinden we dat de nieuwe moskee nodig is, het is immers net zo'n ontmoetingsplaats als andere verenigingen in Hasselt."



De huidige moskee staat er volgens Vananroye "al van in de jaren '70". De nieuwe moskee wordt naast de oude moskee opgebouwd. De oude moskee, waar nu plaats is voor 700 gelovigen, moet dan plaatsmaken voor een parking en een groen parkje. "We kennen heden ten dage een sterke groei van zowel externe mensen als van onze eigen jeugd", zegt voorzitter Mohamed El Oulhadj. "Op grote dagen tellen we 1.000 mensen in onze moskee, maar daar is de huidige moskee niet voor gemaakt."



In de nieuwe moskee zal plaats gemaakt worden voor onder meer een bibliotheek, klaslokalen en een jongerenlokaal. De totale kostprijs van de nieuwbouw wordt geschat op 2 miljoen euro, die de moskee bij gelovigen hoopt te verzamelen.