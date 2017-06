Gevreesde knip in Antwerpse Leien is een feit: website slimnaarantwerpen.be ligt plat

"Een ogenblikje, we laden uw pagina", is de enige info die de website momenteel nog geeft. "De server waarop de website draait, is uitgevallen", zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen.



"De oorzaak wordt momenteel nog onderzocht. De website kan grote bezoekersaantallen aan, maar zo druk bezocht was hij niet, dus daar kan het niet aan liggen. Er wordt met man en macht aan gewerkt om hem weer op te starten, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij opnieuw operationeel zal zijn", aldus Delechambre.



De website is een van de voornaamste maatregelen die de stad nam om burgers en bezoekers goed te informeren over de werkzaamheden in de stad - al bleek de voorbije weken dat ook die nog niet met élke werf in de stad rekening houdt.