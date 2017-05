De actie van de gevangenen in Dendermonde is afgelopen. Een 80-tal gevangenen weigerde na een ochtendwandeling om opnieuw naar hun cel te gaan. Vijf uur lang bleven ze op de binnenkoer zitten zonder eten of drinken. De discussie zou gaan over een namiddagwandeling die moslims krijgen nu de ramadan van start gaat. De andere gevangenen vonden dat niet eerlijk. Het is niet duidelijk of er nu een compromis is gevonden.