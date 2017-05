Gentse ombudsvrouw: "Armoede stijgt meeste bij huurders, meeste klachten gaan over mobiliteit"

Mobiliteit

De meeste klachten draaiden (opnieuw) rond mobiliteit. "De klachten gaan vooral over de uitrol van het parkeerplan of de werking van het Mobiliteitsbedrijf, en zijn meestal gelinkt aan betwiste parkeerretributies. Er zijn ook klachten over de gebrekkige en weinig gecoördineerde signalisatie, gebrekkige communicatie, verwarrende situaties, niet werkende of afwezige automaten, enz. Het stijgende aantal fietsers brengt ook een stijgend aantal klachten mee." Alhoewel het Mobiliteitsbedrijf in haar relatie met burgers stappen vooruit zetten, is er nog werk aan de winkel, zegt Passemiers.



In 2016 waren er tot slot meer klachten over hinderlijke werven, de ophaling van huishoudelijk afval en het "laten staan" tijdens rondes.