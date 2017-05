Gênant: Vlaanderen verplicht stickers voor motorhomes maar vergeet ze te ontwerpen

Bij het Radio 2-programma liepen naar verluidt heel wat vragen binnen van luisteraars met een motorhome. De meesten kregen bij de keuring de opmerking dat de stickers ontbraken, en soms werden motorhomes zelfs afgekeurd. Intussen weet niemand welke sticker het moet zijn en waar die te vinden is.



Wat blijkt? De administratie heeft in april wel de Europese richtlijn uitgevaardigd, maar is vergeten de regels verder uit te werken, ook over hoe het pictogram er moet uitzien. "Mijn administratie is dat domweg vergeten. Ze is in de fout gegaan. Daarom komt er nu een overgangsperiode van 1 jaar. Tot dan vervalt de verplichting", moest minister Weyts toegeven.



De N-VA'er beloofde tot slot dat hij zal bekijken of er een compensatie mogelijk is voor mensen die intussen al afgekeurd werden en dus opnieuw naar de keuring moeten.