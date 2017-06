Geheimhoudingscontract moet onschuld Alde'emeh bewijzen

Jihadexpert Montasser Alde'emeh, de advocaat Nabil Riffi en imam Khalid Ouchan knutselden twee jaar geleden met hun drieën een attest in mekaar om Jawad Ouchan, de broer van de imam en een terreurverdachte, uit de cel te krijgen. Jawad Ouchan werd in november 2015 gearresteerd in een onderzoek rond de groep Way of Life, de opvolger van Sharia4Belgium. Zijn advocaat, Nabil Riffi, probeerde Jawad de gevangenis uit te halen met een attest over het deradicaliseringsprogramma dat zijn cliënt zou gevolgd hebben bij de vzw van Alde'emeh.