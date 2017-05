Geen tegenkandidaten meer in Gentse rectorverkiezingen

De eerste stemronde van de tweede stemcyclus start op 19 juni om 8 uur en eindigt 24 uur later. Als het duo een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, dan heeft de UGent, na benoeming door de raad van bestuur, een nieuwe rector en vice-rector(en).

Het duo Van de Walle/Van Herreweghe gooide het afgelopen week op een inhoudelijk akkoord met hun initiële uitdagers Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger. Allicht vrijdag zal de raad van bestuur formeel aan de Vlaamse regering vragen om het decreet te wijzigen, zodat er meerdere vicrectoren, onder wie Van Huylenbroeck, aangesteld kunnen worden. "We pleiten ervoor om onze universiteit de mogelijkheid te bieden om extra leden binnen het rectorale team aan te stellen, wat in andere Vlaamse universiteiten overigens al lang mogelijk is," zeggen Van de Walle en Van Herreweghe in een reactie.