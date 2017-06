Franse komiek Dieudonné vangt bot bij Hof van Cassatie

Dieudonné M'bala M'bala was in januari veroordeeld tot tot een effectieve celstraf van twee maanden voor antisemitische uitspraken tijdens zijn show.

Het Hof van Cassatie heeft het beroep zo goed als volledig verworpen dat de Franse komiek Dieudonné had ingesteld tegen zijn veroordeling door het hof van beroep in Luik in januari. Dieudonné was toen veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee maanden en een boete van 9.000 euro voor antisemitische uitspraken tijdens een optreden in Herstal op 14 maart 2012.