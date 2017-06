Foutje in meerkeuzevragen UGent: antwoord A telkens juist

Hun verwarring blijkt niet geheel onterecht, want er is een foutje in het examenformulier geslopen. Daardoor was telkens antwoord A, en dus niet B, C of D, juist. Oorzaak is het feit dat er iets is misgelopen bij het dooreenschudden van de antwoorden. Daardoor werden de juiste en de verkeerde antwoorden niet door elkaar geschud.

De UGent bevestigt tegenover de VRT dat er iets is misgelopen, maar dat neemt niet weg dat het examen nog steeds geldig blijft. De UGent belooft erop toe te zien dat de antwoorden bij de komende examens wel correct worden gespreid. Kwestie van onnodige verwarring bij studenten te vermijden.