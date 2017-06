Filip Meert krijgt enkelband om in ziekenhuis

Share 'Kom dan niet klagen dat je geen geld hebt om Syriëstrijders een bandje om te doen'

Twee jaar geleden was de Antwerpse ondernemer Filip Meert betrokken bij een geval van verkeersagressie. Omdat Meert daarbij de autospiegel van een ander voertuig brak, werd hij veroordeeld tot een celstraf, waarvan hij een maand effectief moest uitzitten. Veertien dagen zat Meert daarvoor vorig jaar al in hechtenis. Gisterochtend kreeg Meert een enkelband om, om de resterende veertien dagen van zijn straf thuis uit te zitten.



Maar Meert is momenteel niet thuis. Hij verblijft in het UZA in Edegem om te revalideren van een ongeluk met zijn Vespa enkele weken geleden. Een dronken bestuurder maaide hem van de weg. Resultaat: meerdere breuken in het bekken, een breuk in het schaambeen en inwendige bloedingen. Met andere woorden: Meert is immobiel. "Ik kan me met moeite voortbewegen met krukken, laat staan dat het gevaar bestaat dat ik zou gaan lopen. Hoe absurd is dit eigenlijk?", zegt hij vanuit het ziekenhuis.