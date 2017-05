Fictief dorp van Marc De Bel kan nu echte gemeente worden

De gemeentebesturen van Zingem en Kruishoutem kregen de afgelopen maanden 235 naamvoorstellen voor de nieuwe fusiegemeente. Na het weghalen van identieke namen bleven er nog 218 unieke naamvoorstellen over.



Geen Glooigem of Ardennenpoort

Een jury van 34 personen herleidde vanavond de lijst tot een top 5. "De juryleden werden enkele dagen geleden gevraagd om hun persoonlijke top 5 door te geven", zegt Mieke Meire (gemeentebestuur Zingem). "152 namen werden door geen enkel jurylid gekozen. Idyllisch klinkende namen als Lindegem, Groenhove of Hagelinde vielen eveneens snel af. Glooigem en Ardennenpoort konden net niet meedoen aan de laatste stemronde."



De uiteindelijke kanshebbers om de nieuwe fusiegemeentenaam te worden zijn Kruisem, Molenkouter, Negendorpen, Rooigemdal en Wallegem.



Stemmen

Elke inwoner van Zingem en Kruishoutem die minstens 12 jaar oud is, kan van 1 tot en met 30 juni via de fusiewebsite www.fusiekz.be stemmen op een favoriete nieuwe gemeentenaam. Alle stemgerechtigden kunnen slechts één keer stemmen, de registratie gebeurt via rijksregisternummer.



Inwoners die niet over internet beschikken, kunnen hun keuze ook telefonisch of persoonlijk aan de infobalie van de gemeentehuizen meedelen. "Op basis van deze stemming en na advies van beide cultuurraden zullen de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem in het najaar de best passende naam kiezen", aldus nog Mieke Meire.