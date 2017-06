Facebookpost kinderrechtencommissaris Franstalig België over aanslag Londen veroorzaakt verontwaardiging

Bernard De Vos, de kinderrechtencommissaris in Franstalig België, heeft met een Facebookpost over de aanslag in Londen voor verontwaardiging gezorgd in het parlement van de Franse gemeenschap. De Vos wees erop dat ook de families van de terroristen getroffen zijn door de feiten, maar botste op kritiek omdat hij daders en slachtoffers op gelijke voet zou behandelen.

"Bij de bloedige tragedie van vannacht zijn tien doden gevallen. En geen zeven", zo schreef De Vos daags na de aanslag op Facebook. "Tien doden zullen betreurd worden door evenveel families en naasten. En het is doordat die tien families evenveel van onze empathie en onze troost zullen krijgen - want geen van hen zou de schaamte moeten dragen voor verschrikkelijke daden die ze zelf niet gewild hebben - dat we een streep zullen kunnen trekken onder wat Theresa May vanmorgen zei: 'Terrorisme voedt terrorisme'. Eendracht voedt ook eendracht." Bernard De Vos Dumont A Londres, lors de la tragédie sanglante de cette nuit, il y a eu dix morts. Et non sept. Dix morts qui seront pleurés par autant de familles et de proches. Et c'est parce que les dix familles... Share Het is niet de eerste keer dat Destexhe uithaalt naar De Vos. Volgens het liberale oppositielid toont de kinderrechtencommissaris te veel begrip voor radicalisme MR-parlementslid Alain Destexhe toonde zich allerminst opgezet met de post. Tijdens de plenaire zitting van het parlement van de Franse Gemeenschap wierp hij de uitspraak voor de voeten van minister-president Rudy Demotte (PS), die er evenmin gelukkig mee was. "De ambiguïteit van de uitspraken stemt me ontevreden", zei Demotte, die er niettemin op wees dat de autonomie en de vrijheid van spreken van de kinderechtencommissaris decretaal verankerd zijn.



Het is niet de eerste keer dat Destexhe uithaalt naar De Vos. Volgens het liberale oppositielid toont de kinderrechtencommissaris te veel begrip voor radicalisme.