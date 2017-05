Erdogan aangekomen in Brussel: boze Turken verzamelen voor zijn hotel, ondanks samenscholingsverbod

Het pleintje voor de ingang van het hotel is afgezet met dranghekken en enkel genodigden mogen het hotel binnen. Daar zal de president vermoedelijk een diner hebben met zo'n 300 gasten.



Alle niet-genodigden worden systematisch op een afstand gehouden, maar een honderdtal mensen heeft toch verzameld voor het hotel. Enkele aanwezigen tonen het teken van de Grijze Wolven, een Turkse extreemrechtse groepering.



President Erdogan is intussen aangekomen. De aankomst verliep buiten het zicht van zijn fans. De sfeer bleef al bij al kalm. De aanwezigen hielden zich aan de afspraken met de politie en juichten voor de president, terwijl zijn konvooi voor het hotel parkeerde.



Het besluit van de Brussels burgemeester Yvan Mayeur hangt aan de lantaarnpalen voor het hotel, om extra duidelijk te maken dat er geen manifestatie of bijeenkomst mag plaatsvinden.