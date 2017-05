Enquête onthult: gebruik legale en illegale drugs stijgt

Aan het onderzoek namen ongeveer 120.000 respondenten (waaronder 788 Belgen) uit meer dan 50 landen deel, voor drie vierden mannen en gemiddeld ongeveer 25 jaar oud. "In het laatste jaar hebben ruim 3 op 4 van hen minstens één illegale drug gebruikt, ruim de helft in de loop van de laatste maand", zegt dr. Tina Van Haver (HoGent). "Bijna 1 op 4 gebruikte in een jaar tijd enkel legale drugs. Het onderzoek heeft zo een groep respondenten bereikt met meer ervaring in illegaal drugsgebruik. Dat is ook te merken aan de hogere gebruikscijfers."



Alcoholprobleem

Alcohol (96 procent) blijft topscores halen. "37,7 procent van de mannelijke Belgische alcoholdrinkers vertoont hoog risico- of zelfs schadelijk gebruik in vergelijking met 25 procent wereldwijd. Meer dan 15 procent van de mannen scoort zelfs in de hoogste categorie, waarbij doorverwijzing naar een specialist aangeraden wordt, met een eventuele behandeling als gevolg, omdat vermoed wordt dat er een alcoholafhankelijkheid speelt." Bij vrouwen ligt dit aantal lager maar vertoont ook daar 22,2 procent van de Belgische drinkers hoog risicovol en schadelijk gebruik, in vergelijking met 20,5 procent wereldwijd."



Wat andere roesmiddelen betreft blijven de klassieke drugs populair, zegt Van Haver, verwijzende naar de gebruikerscijfers voor cannabis (bijna 70 procent), xtc (33 procent) en cocaïne (25 procent). Opvallend, bijna 20 procent van de bevraagde groep gebruikte Ketamine, waarmee je een scheiding tussen lichaam en geest kan ervaren en in combinatie met alcohol het bewustzijn verliezen.