Eerste begrotingscontrole van het jaar goedgekeurd

De regering-Michel raakte het in maart al bij al vlot eens over de begrotingsbijsturingen. Volgens de cijfers van het monitoringcomité moest het kernkabinet op zoek naar 313 miljoen euro. Doordat ze bovendien drie kwart van de vorig jaar ingeschreven buffer behield, kwam daar nog eens 559 miljoen euro bovenop. Plus nog 60 miljoen euro voor onder meer justitie en politie. De federale regering ging daarbij uit van een groei van 1,4 procent.



De begrotingscontrole is intussen alweer wat achterhaald, aangezien de regering op een bijzondere ministerraad rond veiligheid vorige maand extra maatregelen aankondigde die dit jaar zowat 30 miljoen euro extra uitgaven met zich meebrengen. De komende weken volgen normaal gezien nog 'superministerraden' rond economie en werk en rond armoede en sociaal beleid. Bedoeling is bovendien om nog voor de zomer een tweede begrotingscontrole door te voeren en de begroting voor 2018 uit te tekenen.