Eden Hazard out voor Estland

Het zit de middenvelder van Chelsea de jongste tijd niet mee bij de Rode Duivels. Nadat hij eerder al de interlands tegen Griekenland en Rusland moest missen door een kuitblessure, verzwikte Eden Hazard nu - daags voor het oefenduel tegen Tsjechië - zijn enkel. En zeggen dat de training zo goed als afgelopen was. Over de ernst van de blessure moet nog duidelijkheid komen, maar wellicht zijn de ligamenten geraakt. Hazard is sowieso out voor de oefeninterland tegen Tsjechië en zal ook de WK-kwalificatie-interland tegen Estland missen.



Het uitvallen van Hazard zorgt ervoor dat Roberto Martínez een andere kapitein moet aanduiden. De bondscoach gaf enkele dagen terug nog aan dat Hazard, ondanks de terugkeer van Vincent Kompany, de aanvoerdersband zou blijven dragen. Dat was evenwel buiten een enkelblessure gerekend. Martínez moet nu uitmaken of de band naar vice-aanvoerder Jan Vertonghen gaat of toch opnieuw naar Kompany.