E313 in beide richtingen afgesloten in Laakdal: "Blijf er weg!"

Op de E313 richting Hasselt is ter hoogte van Laakdal een tankwagen gekanteld en beginnen roken. Tot de hulpdiensten weten welk product de tankwagen vervoerde en of er gevaar is voor de omgeving, is de snelweg ook in de richting van Antwerpen afgesloten. Het Verkeerscentrum verwacht ernstige hinder en vraagt om de regio te vermijden indien mogelijk.

@petervandeveire E313 Ham pic.twitter.com/UIi9zc4u3u — Daniel Lommers(@ trucker10daniel) 06/06/17 02:00 "Er staat momenteel in beide richtingen een file van bijna 10 kilometer", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Er staat een muur van vrachtwagens en het verkeer staat er stil." Aan bestuurders wordt gevraagd de ramen te sluiten en de ventilatie af te zetten. Ook aan omwonenden wordt gevraagd de ramen te sluiten.



Het verkeer richting Hasselt moet de E313 verlaten in Geel-Oost en vervolgens calamiteitenroute F volgen tot de oprit Ham. Richting Antwerpen geldt calamiteitenroute G. Het verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent kan beter omrijden via Brussel.



Gekantelde tankwagen op #E313 in Ham. Snelweg in beide richtingen AFGESLOTEN. Er is rookontwikkeling. Sluit ramen en zet ventilatie af! pic.twitter.com/2f6eFIYYyO — Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) 06/06/17 02:00