Dit zijn de plannen van Pieter Timmers na zijn zwemcarrière

"Je bent stilaan een 'oudere' zwemmer aan het worden. Ben je hard bezig met wat je na je carrière gaat doen?" vroeg Kris Wauters zich af na Pieter Timmers' keuze voor Imagine van John Lennon in Zot Gedraaid. "Ik ben daar wel over aan het nadenken. Er zijn nog geen eerste stappen gezet, maar we zijn toch wel een beetje aan het plannen. Ik zou graag een hotelletje starten met mijn vrouw Elle. Iets kleinschalig, een soort van boetiek hotelletje met ontbijt, lunch en cocktails. Dat zie ik wel heel erg zitten.", vertelde Pieter.