Dit Kortrijkse Instagram-idool leert haar volgers met de dood omgaan

"'Ik kan nu toch nog niet mijn papa verliezen', dacht ik toen ik hoorde dat hij was overleden. Mensen praten voortdurend over kanker en andere griezelige ziektes, maar je denkt altijd dat jouw naasten nog jaren van zo’n leed zullen gespaard blijven."

In 2013 is Siel Verhanneman haar vader verloren, vorig jaar stierf haar zus. Vaarwel zeggen lijkt zo een constante in Siels leven. Met vallen en opstaan vecht ze zich terug een weg in het leven en dat op originele wijze. Hoe? Bekijk het filmpje of lees het gesprek met Siel hier: Na de dood van haar papa en zus vecht dit Kortrijkse Instagram-idool voor geluk (+)