Discussie op proces Kasteelmoord over psychotherapeut uit Ruiselede

Op 2 mei kwam Johan Platteau tijdens de eerste procesdag met een brief van de bewuste psychotherapeut op de proppen. In de brief stond dat de man zich 'ernstig geïntimideerd' voelde door onderzoeksrechter Koen Wittouck. De advocaat van André Gyselbrecht nam zelfs de woorden 'bedreigd' in de mond, waardoor het toen tot een hevig incident kwam met de raadsman van Pierre Serry. Volgens meester Platteau is de bewuste kennis van André Gyselbrecht ondertussen opnieuw ondervraagd door de politie. "Ik heb dat toch via via vernomen. Ik zou op prijs stellen dat dit net als alle andere verklaringen aan het dossier wordt gevoegd." Het OM vond het erg opvallend dat de advocaat al van dat verhoor op de hoogte was. "Het is bovendien toch uiterst merkwaardig dat hij na 3,5 jaar klachten heeft over hoe zijn verhoor toen is verlopen", aldus Céline D'havé, die het nieuwe verhoor aan het dossier liet toevoegen.

Verhoord door politie

Op het proces over de kasteelmoord is gebleken dat André Gyselbrecht en André Serry al opnieuw verhoord zijn door de politie. Ook Evert de Clercq zal binnenkort wellicht verhoord worden. Voor Franciscus Larmit staat zeker geen herverhoor gepland.



Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.



Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de ondertussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Die laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gevoerd. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.



Op het einde van de eerste procesdag bekende André Gyselbrecht dan toch dat hij opdracht gaf om zijn schoonzoon uit de weg te ruimen. Daarom werd beslist om alle beklaagden opnieuw te verhoren. Ondertussen zijn André Gyselbrecht en André Serry al uitgebreid ondervraagd door de politie.



In beide verhoren valt de naam van Franciscus Larmit helemaal niet. "Volgens hoofdinspecteur David Roelant bleek het daarom niet nodig om hem nog te laten verhoren", aldus zijn advocaat Frank Scheerlinck. Het is nog niet helemaal duidelijk of Evert de Clercq wel opnieuw zal verhoord worden. "We willen rustig de verklaring van meneer Serry bestuderen en eens bespreken met onze cliënt. We zullen onze beslissing dan laten weten aan meneer Roelant, maar waarschijnlijk zullen we wel een herverhoor willen", aldus Thomas Gillis, advocaat van de Zeeuw.



In zijn bekentenissen wees Gyselbrecht uitdrukkelijk naar Pierre Serry. Mogelijk zullen beide beklaagden met elkaar geconfronteerd worden. "Wij hebben deze morgen kennis gekregen van de verklaringen van meneer Serry, maar we hebben nog niet de kans gehad om het grondig door te nemen", aldus Johan Platteau, raadsman van Gyselbrecht. Ook over die kwestie is voorlopig dus nog geen duidelijkheid.