Dertiger uit Neerpelt verdronken in Nederland

De zwemmer kwam in de problemen tijdens een duik in de plas aan de Hoortweg in Budel-Dorplein. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de dertiger overleed ter plaatse.



Nadat de onfortuinlijke zwemmer uit het water was gehaald, probeerden de hulpverleners de man nog te vergeefs te reanimeren. Voor de reddingsdiensten kostte het heel wat moeite om tot bij de plas te geraken, omdat die zo afgezonderd ligt. Er rukte ook een traumahelikopter uit.