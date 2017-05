Demotte vindt fusie UCL-Saint-Louis "extreem schadelijk"

De Université catholique de Louvain en de Université Saint-Louis beslisten op 18 mei formeel dat ze willen samensmelten. De eerste telt dertigduizend studenten, waarvan achtduizend in Brussel, tegenover 3.800 studenten bij de USL.



Gisteren nog ventileerden de rectoren van de ULB, de ULg en de UMons hun kritiek op de fusieplannen. Volgens hen wordt het universitaire speelveld volledig overhoop gehaald.



Ook Demotte reageert afwijzend. Het project doet hem naar eigen zeggen wat denken aan de verzuiling en de schoolstrijd. "Het is extreem schadelijk", aldus het regeringshoofd. "Men speelt met vuur, dat is spijtig."



Over het standpunt dat zijn regering uiteindelijk zal innemen, zei Demotte echter het advies af te wachten van de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). Daarnaast zal ook het parlement van de Franse gemeenschap nog zijn zeg krijgen, want voor de fusie moet hoe dan ook gesleuteld worden aan het 'landschapsdecreet'.