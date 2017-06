Climate Express organiseert manifestatie aan Amerikaanse ambassade in Brussel

"Nu meer dan ooit moeten we onze krachten bundelen, over alle grenzen heen, en opkomen voor een duurzame en rechtvaardige transitie. Laat Trump en zijn trawanten zien dat we niet vanop de zijlijn zullen toekijken hoe ze onze planeet onleefbaar maken", aldus Natalie Eggermont van Climate Express. Ze noemt de beslissing van Trump "een aanval op de planeet en een gigantische stap achteruit op vlak van mondiale actie om de klimaatopwarming tegen te gaan".



Ze roept daarom op om vrijdag/vandaag om 18.00 uur samen te komen aan de Amerikaanse ambassade in Brussel.