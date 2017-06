Bobcontroles dreigen zonder bloedproef te starten

Wie zwaar dronken of onder invloed van drugs achter het stuur zit, krijgt door de politie een bloedproef opgelegd. Via 'bloedvenules' wordt geanalyseerd hoeveel promille alcohol of hoeveel drugs de bestuurder in zijn lichaam heeft. Maar sinds 20 april is het raamcontract afgelopen waarmee de politiediensten de bloedvenules kunnen bestellen.

"Voor ons zit er maar één ding op: bloedbuisjes lenen bij andere korpsen", zeggen ze bij de lokale politie van Dilbeek, één van de getroffen zones. "We hebben er ook al op eigen houtje besteld, maar eigenlijk moet de federale overheid ze leveren."

Volgens de korpsen dreigen zwaar geïntoxiceerde verkeersovertreders vrijuit te gaan als het tekort aanhoudt. "Als we enkel een pv kunnen opstellen, houdt dat zonder bloedproef waarschijnlijk niet stand in de politierechtbank."