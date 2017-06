Binnenkort mogelijk carpoolen op de pechstrook

De vier Mobiliteitsministers van ons land hadden deze ochtend een overleg, onder meer over het carpoolen. Vooral in Wallonië wil men in de spits graag wagens met meerdere inzittenden over de pechstrook laten rijden. Momenteel is dat verboden.



Alle regeringen zijn het nu eens geraakt over het principe, dat verder kan worden uitgewerkt door de deelstaten. Bellot laat een verkeersbord ontwikkelen, wellicht een rode cirkel met een auto en eronder een blauw bordje waarop wordt aangeduid dat het verbod niet geldt voor wagens met twee of drie inzittenden.