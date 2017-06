Bestuurders Samusocial ontvingen 60.000 euro aan zitpenningen afkomstig van giften

Share Voor elke 3 euro die binnenkwam, ging er 1 naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was

Brussels minister Céline Fremault (cdH) erkende gisteren op een vraag van Alain Maron (Ecolo) dat ze verrast was over de hoogte van de zitpenningen die de bestuursleden van de leden ontvangen, 60.000 euro in totaal in 2016. Vandaag reageerden voorzitter Michel Degueldre en gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta in Le Soir dat dit niet met publiek geld werd betaald, maar met privégelden, afkomstig van giften.



Begin mei raakte bekend dat Samusocial in 2016 voor 60.000 euro zitpenningen uitkeerde, hoewel dat eerder ongebruikelijk is bij dergelijke organisaties. Het leeuwendeel, 56.000 euro, gaat naar de leden van het bureau, gedelegeerd bestuurder Peraïta, voorzitter van de Raad van Bestuur Degueldre, Valérie Vierset, kabinetschef van de OCMW-voorzitter van de Stad-Brussel (eveneens Pascale Peraïta) en tot januari Brussels burgemeester en ex-OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (PS).



140 euro per zitting

Per zitting krijgen de bestuurders 140 euro. De voorzitter en gedelegeerd bestuurder wijzen erop dat het bureau maandelijks gemiddeld tien keer vergadert, wat neerkomt op 1.400 euro per maand. Ze benadrukken dat deze zitpenningen niet met publiek geld betaald worden, alles komt van giften. Die zijn afkomstig van particulieren, organisaties en ondernemingen.



Groen en Ecolo dienden naar aanleiding van de interpellatie van Maron aan Fremault een gemotiveerde motie in waarin ze om meer inzicht vragen in de financiën van Samusocial. Arnaud Verstraete (Groen) wijst erop dat Samusocial vorig jaar 180.000 euro aan giften ontving. "Voor elke drie euro die binnenkwam, ging er één naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was, mensen die zich in extreme kwetsbaarheid bevinden. Ik betwijfel dat wie de laatste jaren een bijdrage overmaakte aan Samusocial daarmee opgezet is", reageert hij op DS Avond.



Pascal Smet (sp.a), die samen met Céline Fremault binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is voor de daklozenopvang, treedt in een korte reactie zijn cdH-collega bij. Hij zit ook op dezelfde lijn als DéFI-fractieleider in het Brussels Parlement Emmanuel De Bock, die volledige transparantie eist in de rekeningen en het gebruik van de subsidies binnen Samusocial. De Bock wil ook openheid in de toekenning van zitpenningen van de bestuurders en bureauleden van de vzw.