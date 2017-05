Antwerpse verkeershel kan morgen al beginnen

Vanaf maandag gaat het slot op de Antwerpse Leien. Die belangrijke verkeersas van noord naar zuid zal anderhalf jaar worden afgesloten om het Operaplein te ondertunnelen. De autotunnels onder het plein moeten in januari 2019 in gebruik genomen worden.

Vanaf morgen wordt de verkeerslichtenregeling op alle grote invalswegen vanuit het noorden van de stad aangepast, klinkt het in een persbericht van de stad. "Met deze aanpassing wordt de groentijd om de zone rond de werf in te rijden, sterk verkort. Het verkeer wordt mondjesmaat toegelaten zodat het na het kruispunt vlotter kan doorrijden." Gevreesd wordt dat de aanpassing van de verkeerslichten nu al voor een verkeershel zullen zorgen.

Onenigheid

In aanloop naar de 'knip' zorgden de werken al voor onenigheid in de Antwerpse meerderheid. CD&V en Open Vld vroegen uitstel. "Ik hoop maar dat we niet voor een verkeersinfarct staan", reageerde CD&V-fractieleider Philip Heylen. "De eerste week van grote werken is cruciaal. Als het dan misloopt, dan zit je met een negatieve perceptie en dat is zeer moeilijk recht te trekken."

Meer info over de werken en mogelijke alternatieven vindt u op slimnaarantwerpen.be.