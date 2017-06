Anciaux hekelt communicatie stad Brussel na brand

De brand in Neder-over-Heembeek ontstond vanochtend bij het sloopbedrijf De Meuter. Brussels burgemeester Yvan Mayeur activeerde het noodplan voor Brussel en aan de bevolking werd gevraagd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden omdat de rook giftig kon zijn. Om iets na 11 uur liet burgemeester Mayeur via Twitter weten dat de brand onder controle was en dat de bewoners niet langer binnen moesten blijven. Het gemeentelijk rampenplan werd ook opnieuw afgeblazen.



Maar van die communicatie hebben de inwoners van Neder-over-Heembeek volgens sp.a-senator Bert Anciaux weinig gemerkt. "De essentie van een rampenplan is dat de bevolking verwittigd wordt en dat ze gevraagd wordt ramen en deuren te sluiten. Maar tot 9.00 u horen of zien we niemand. Twee uur lang. In deze tijd van het jaar slapen heel veel mensen met hun raam open. En niemand weet dat ze die dicht moeten doen", aldus Anciaux in een Facebook-bericht.



"De essentie van een rampenplan is toch dat men de bevolking verwittigt. Maar in Brussel is dat niet essentieel. De bevolking blijft onwetend", gaat Anciaux verder. "We zijn nu 11.40 uur en nog steeds geen enkel nieuws van de stad. Geen politie die iets komt zeggen. Geen wagen die met luidsprekers de bevolking verwittigt. Niets."



De sp.a-politicus besluit met: "Eén ding staat vast: het gemeentelijk rampenplan blijkt een puur rampplan te zijn".