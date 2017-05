Alex Callier gaat helemaal los in de modder op Dour Festival

"Ik kom van Sint-Niklaas en Sint-Niklasenaren hebben niet snel de neiging om de controle te verliezen", zo begon Alex Callier zijn verhaal in 'Zot Gedraaid' toen Kris Wauters naar zijn favoriete live-concert vroeg. "Ik had de alternatieve-countryband Wilco al eens gezien op Werchter, maar toen zag ik dat ze ook naar Dour Festival kwamen. Dat is 'not my cup of tea', maar ik moest ze zien."



"We komen toe en ik was mooi gekleed, zoals altijd, maar dat was niet slim. Blijkbaar had het lang geregend en dan was de zon beginnen schijnen, dus de bovenste grondlaag was hard, maar daaronder zat modder. Nadien liep ik ook nog door een plas urine die uit de urinoirs het veld op liep. Maar toen Wilco opkwam, ben ik helemaal door het lint gegaan. Ik stond alles mee te brullen met mijn haar in de war en ik was echt de pedalen verloren. Alle stank en ongemakken vervielen in het niets toen ze begonnen te spelen."

Alex Callier houdt het niet droog op Wichita Lineman van Glen Campbell Toen Kris Wauters aan Alex Callier vroeg welk nummer iedereen zou moeten kennen, was de keuze snel gemaakt: "Wichita Lineman van Glen Campbell. Ik zie me nog zitten op een druilerige morgen in mijn training aan de tafel in mijn living. Jawel in een training, iedereen heeft het goed gehoord. Ik zet dat nummer op en instant begin ik te huilen. 's Avonds wil ik dat met mijn vrouw delen. Die ziet me terug met tranen in mijn ogen en die schiet in de lach. Ze snapte niet dat ik opnieuw begon te huilen bij dit nummer."