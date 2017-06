Vrachtwagens in beslag genomen tijdens actie tegen truckers die in cabine leven

De chauffeurs leven daar dag en nacht in hun cabine. Ze respecteren de rij- en rusttijden niet, en vaak is er gesjoemeld met hun vrachtwagens.



Chauffeurs moeten één op de twee weekends minstens 45 uur rusten. Dat mag niet in de vrachtwagen, maar dat doen ze toch. Vaak gaat het om Roemenen die in hun land het minimumloon krijgen, maar eigenlijk hier werken. Ze koken en leven in en naast hun vrachtwagen.



Enkele chauffeurs zijn ook betrapt op sjoemelsoftware, waardoor ze minder uitstoottaksen moeten betalen. Hun vrachtwagens zijn in beslag genomen.