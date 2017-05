540 Brusselse fietsers "pingen" wanneer ze zich onveilig voelen

De "pinger" is niet groter dan een fietsbel en wordt rond het fietsstuur gebonden. Via bluetooth staat de drukknop op het toestelletje in verbinding met een app op de smartphone van de fietser. Bij elke onveilige situatie volstaat een simpele druk op de knop. Zo worden de pijnpunten in het Brusselse verkeer, van een op het fietspad geparkeerde auto tot een bestuurder die onveilig inhaalt, in kaart gebracht. Aan het eind van zijn of haar rit kan de fietser ook feedback invoeren bij de geplaatste pings.



"Die informatie is cruciaal om juiste beleidsbeslissingen te nemen over waar we moeten ingrijpen op het vlak van de verkeersveiligheid of het handhavingsbeleid in samenwerking met de politie", zegt staatssecretaris Debaets.



De campagne en de gegevensverwerking wordt gecoördineerd door de vzw Mobiel 21. De gepingde plaatsen en tussentijdse statistieken kunnen bekeken worden op de website ww.pingifyoucare.brussels.



De 540 fietsers die vanaf vandaag beginnen pingen, maken deel uit van een eerste fase. Na twee maanden wordt gekeken op welke plekken er nog meer gepingd kan worden. In augustus start een tweede fase met opnieuw 500 vrijwillige fietsers die zullen pingen.



Staatssecretaris Debaets trekt 123.500 euro uit voor het project.