30 maanden cel voor afpersing van mensen met mentale beperking

Roel R. stond terecht voor afpersing en misbruik van vertrouwen van "bijzonder kwetsbare personen". Op 7 april 2016 maakte hij in Tienen een eerste slachtoffer. Het ging om een man die aan een schedelbreuk een mentale beperking heeft overgehouden en invalide werd verklaard. R. maakte hem 1.000 euro afhandig onder het dreigement dat "vrienden uit Luik hem anders zouden vinden".



"Gewapende mannen"

Met een tweede slachtoffer in Tienen ging R. vanaf mei 2016 een stap verder. De licht mentaal gehandicapte man moest in twee maanden 12.166 euro overhandigen. "Anders komen gewapende mannen uit Charleroi u en uw familie aanpakken", kreeg hij te horen. Hij moest voorts een kredietovereenkomst van 9.500 euro afsluiten bij BNP Paribas in Tienen. Dat geld kwam effectief bij R. terecht. Het slachtoffer moest ook een gsm kopen (ter waarde van 688,9 euro) en die aan R. afstaan. De facturen kwamen bij de gedupeerde terecht. In een maand belde R. voor 1.100 euro, onder meer vanuit Kazachstan. De afpersing eindigde op 8 juli 2016 met de tijdelijke verdwijning van het slachtoffer.



Roel R. deed niet de moeite om naar de rechtbank te komen. Na de veroordeling bij verstek werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Hij moet zijn twee slachtoffers een schadevergoeding betalen van 28.946,99 en 800 euro. Op 27 november 2013 kreeg hij wegens afpersing al eens een jaar cel voor het hof van beroep in Antwerpen.