25 Rode Duivels starten vrijdag voorbereiding op Tsjechië en Estland

Dinsdag maakte bondscoach Roberto Martinez een uitgebreide 27-koppige selectie bekend voor het tweeluik, tevens de afsluiter van het Belgische voetbalseizoen. Daarin zit ook Vincent Kompany, na een jaar vol kommer en kwel is de 31-jarige centrale verdediger sinds begin maart blessurevrij. Het is intussen van 13 oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël (3-1) geleden dat Kompany nog eens in actie kwam voor de Duivels.



Vrijdag en zondag traint de nationale ploeg in Tubeke, zaterdag is er de Family Day in het Koning Boudewijnstadion. Maandagavond volgt dan de oefeninterland tegen Tsjechië. Komende week dinsdag en woensdag wordt er opnieuw getraind, donderdag is de afreis naar Estland. De bondscoach verwelkomt vrijdag in principe 25 spelers. Laurent Ciman en Axel Witsel zijn er dan nog niet bij omdat ze komend weekend nog met hun clubs in actie komen en pas daarna bij de groep aansluiten.