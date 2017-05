"We hebben eigenlijk niet echt een nummer samen, maar toen we net samen waren hebben we toevallig ontdekt dat we Fake van Simply Red alletwee heel graag horen", vertelde Pieter Timmers tegen Kris Wauters in Zot Gedraaid. "Het is eigenlijk geen goede tekst, want het gaat over iemand die hem bedriegt zeg maar. Maar het is gewoon een mooi liedje en we krijgen er praktisch allebei de tranen van in onze ogen."