“Wie niet vast, is niet noodzakelijk een slechte moslim”

Niet eten, drinken, roken en geen geslachtsgemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang. Wereldwijd zijn 1,2 miljard moslims volop aan het vasten tijdens ramadan. En dat voor een hele maand. Alleen heel vroeg in de ochtend of ’s avonds laat mag het vasten verbroken worden met iftar. We schoven aan tafel bij enkele jonge moslima’s van de Kortrijkse vzw Ajko. “Alleen tijdens de examens is vasten soms lastig.”