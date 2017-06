"Vlamingen zullen in Brussel aan rijbewijs-shoppen gaan doen, hoe surrealistisch is dat?"

"De toekomstige Brusselse chauffeurs krijgen hun rijbewijs sneller en met minder moeite dan de Vlaamse. Omdat het veiliger is in onze hoofdstad? Of omdat het er makkelijker rijden is?", vraagt De Lille zich af. "Het wordt helemaal surrealistisch als je weet dat je als Vlaming ook gewoon je rijopleiding en rijexamen in Brussel kunt komen doen. Rijbewijs-shoppen als het ware."



Sinds de zesde staatshervorming mogen de gewesten zelf over de rijopleiding beslissen en daar wringt het schoentje volgens Groen. In Vlaanderen hebben toekomstige bestuurders vanaf 1 juni minstens 9 maanden rijervaring nodig voor ze hun praktisch examen mogen afleggen, zelfs al hebben ze rijschool gevolgd. Dat ligt bij de jonge Brusselse chauffeurs anders, zij mogen na 30 uur les meteen aan het praktisch examen deelnemen.



Moeilijker

Het theoretisch examen wordt ook moeilijker in Vlaanderen doordat een zware fout er meer doorweegt in de puntentelling. In Brussel blijft dat onveranderd.



"Ook begeleidende ouders die hun kinderen willen leren rijden, moeten in Vlaanderen een opleiding van drie uur volgen. In onze hoofdstad mag men zelf kiezen of ze dat nodig hebben", aldus De Lille.