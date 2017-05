"Verdwijnen in Brussel lukt nog altijd makkelijk"

Het kanaalplan is het actieplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme in de kanaalzone in en naast Brussel. Na een testperiode in de zones Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) en Vilvoorde-Machelen, breidde het plan uit naar de zones Brussel Hoofdstad Elsene, Noord en Zuid.