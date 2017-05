"Ondervoeding bedreigt ruim 400.000 kinderen in Congo"

Als gevolg van het geweld in de Kasaï, dat in augustus vorig jaar begon, zijn volgens Unicef al meer dan een derde van de gezondheidscentra in de regio dicht. Bovendien verloopt de voedselhulp er de jongste maanden erg verstoord, klinkt het. Vooral de kinderen lijken daar het slachtoffer van te zullen worden.



Kwetsbaar

"Deze kinderen zijn al de meest kwetsbare in het land en nu dreigen zij ook nog in een crisis terecht te komen als de toegang tot gezondheidszorg niet snel hersteld wordt", getuigt Marie-Pierre Poirier, directeur voor Unicef in West- en Centraal-Afrika.

Volgens Poirier sterft meer dan een kind op tien in de Kasaï voor zijn of haar vijfde verjaardag door een gebrek aan adequate gezondheidszorg. De helft van de kinderen leidt er aan chronische ondervoeding. In de afgelopen maanden heeft het wijdverspreide conflict deze situatie alleen maar verergerd, zegt ze.



Unicef maakt er een prioriteit van om in de komende weken de ondervoede kinderen te bereiken. Dat wordt volgens Unicef-directeur in Congo Tajudeen Oyewale niet gemakkelijk. "De onzekerheid in deze afgelegen gebieden maakt ons werk een moeilijke onderneming", klinkt het.



Geweld

Het geweld in de Kasaï-regio begon in augustus vorig jaar, nadat de lokale lokale chef Kamwina Nsapu om het leven kwam bij gevechten met de veiligheidstroepen. Zijn aanhangers kwamen daarop massaal in opstand. De onrust eiste al meer dan 400 doden. Volgens de VN zijn intussen al 1,25 miljoen Congolezen uit de streek hun huizen ontvlucht.