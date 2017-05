'Gooi alle homo's van hoogste toren' : dat kan je zomaar zeggen

"Er is nog serieus wat werk aan de winkel", zucht Els Keytsman, directeur van Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. België is altijd een voorloper geweest als het over gelijke rechten en kansen voor holebi's gaat, met wettelijk geregelde huwelijk en adoptie door holebi-koppels, maar in de praktijk is er van een volledige acceptatie van homo's en lesbiennes niet veel te merken. 104 klachten wegens homofobie behandelde gelijkekansencentrum Unia in 2016 - 12% méér dan de 92 dossiers in 2015.