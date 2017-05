"Gevangenen willen uitslapen tijdens ramadan"

Het is een klassiek gegeven. In broeierig hete zomermaanden zijn de lontjes van de mensen nog wat korter. Als je dan ook nog eens in een te kleine, bloedhete en overvolle cel je dagen slijt, mag het al een wonder heten dat het niet elke dag ambras is. Dit weekend was het dat alvast wél in de gevangenis van Dendermonde, waar zo'n 87 gedetineerden na de ochtendwandeling niet meer terug naar hun cel wilden.