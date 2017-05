"Feitelijk samenwonenden worden fiscaal bevoordeeld"

"We zitten in de 21ste eeuw maar we hebben een fiscaal systeem uit de 20ste en zelfs de 19e eeuw waar sociale onrechtvaardigheden in zitten", reageerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de studie door SD Worx die zijn kabinet besteld had. Immers: wat de maatschappij als gezin beschouwt, is dat voor de fiscus niet altijd. Feitelijk samenwonende koppels worden door de belastingen nog steeds beschouwd als alleenstaanden. Als ze kinderen hebben, worden ze fiscaal bevoordeeld ten opzichte van gezinnen waarvan de ouders gehuwd of wettelijk samenwonend zijn.