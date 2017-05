"De Koran zegt niet dat homoseksualiteit illegaal is"

"België geeft me de kracht om mezelf te zijn, zonder beperking."

Er zijn nog steeds 73 landen in de wereld waar homoseksualiteit wordt gecriminaliseerd, Pakistan is er één van. De homoseksuele Suhail (44) is het land in 2005 ontvlucht, op zoek naar een beter leven.

Hier leest u zijn verhaal: In Pakistan was deze homo niet veilig. Zijn redding: naar België vluchten (+)