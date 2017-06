E-sigaret

"Dampen is opstap naar roken": ook e-sigaret is verboden op school

"Ik rook niet, meneer. Ik damp." Daar sta je dan als leraar of directeur, want is een e-sigaret nu toegelaten of niet? Een nieuwe omzendbrief is duidelijk: dampen moet ook verboden zijn. Een aantal scholen heeft niet gewacht op die richtlijn en paste het reglement al aan.