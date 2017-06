"Brusselse burgemeester en OCMW-voorzitster verdienden elk 17.000 euro bij Samusocial"

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta verdienden vorig jaar elk ongeveer 17.000 euro aan zitpenningen bij Samusocial, de Brusselse vzw voor de opvang en begeleiding van daklozen. Dat meldt de RTBF. In 2019 ging het zelfs om 19.000 euro. De groene partijen vragen om een onderzoekscommissie.

De fracties van Groen en Ecolo in het Brussels Parlement vragen de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over Samusocial. Aanleiding zijn volgens Arnaud Verstraete (Groen) de nieuwe onthullingen over de zitpenningen die burgemeester Yvan Mayeur en Pacale Peraïta ontvingen voor hun deelname aan het bureau en de raad van bestuur van de vzw rond daklozen.



De RTBF schrijft namelijk op zijn website dat de zitpenningen niet op 10 maar op 12 maanden berekend moeten worden. Dat betekent dat burgemeester Mayeur en OCMW-voorzitster Peraïta in 2016 zo'n 17.000 euro aan zitpenningen ontvingen. Het jaar voordien ging het zelfs om 19.000 euro.

Van waar kwam het geld? Share In 2014 en 2015 stonden de eigen middelen van de vzw in het rood. Van waar kwam dan het geld voor de zitpenningen? Voorts blijkt de verklaring dat de zitpenningen niet met middelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of de federale overheid betaald werden, maar uit de eigen middelen, niet te kloppen. In 2014 en 2015 stonden de eigen middelen van de vzw in het rood.



Arnaud Verstraete is verontwaardigd: "De situatie was reeds zeer ernstig, maar nu blijkt dat er gelogen is. Omdat we de bestuurders niet kunnen vertrouwen, dienen we samen met Ecolo een verzoek in om een onderzoekscommissie. Zo moeten we meer transparantie krijgen en te weten komen wat de ware toedracht van dit alles is".

Demir wil onderzoek Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). ©BELGA Federaal staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) reageert ondertussen bezorgd op de werking van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van Samusocial. Ze wil een onafhankelijk onderzoek naar de vzw en heeft ook vragen over de organisatie van de voorbije winteropvang door Samusocial, zo verklaart haar woordvoerder.



Samusocial kreeg in 2016 11,96 miljoen euro aan subsidies van de Stad Brussel, het OCMW van Brussel, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), en de federale overheid. Daarnaast ontving de vzw nog 183.000 euro aan giften. De federale subsidies zijn bestemd voor de winteropvang in de tweede lijn van daklozen. In 2016 ging het om in totaal 1,4 miljoen euro.