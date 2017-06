"Banken gaan niet slim om met digitalisering"

"We moeten een stuk intelligenter omspringen met de digitalisering van sectoren dan de bankensector doet." Aan het woord is minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld), in een gesprek met VTM NIEUWS.

De Croo is bevoegd voor Digitale Agenda en moet zich dus buigen over de digitalisering van veel sectoren. Een digitalisering die vaak voor jobverlies zorgt. De sector waar dat het zichtbaarst is, is de bankensector. Daar sneuvelden al heel wat banen, sommige banken betalen mensen zelfs om thuis te blijven.

"Onaanvaardbaar", reageert De Croo scherp. "Je zegt aan een 50-jarige dat je niet meer in hem of haar zult investeren. Menselijk is dat een foute keuze, economisch is dat gewoon dwaas", neemt hij geen blad voor de mond. En: "We moeten intelligenter met digitalisering omspringen dan de bankensector."

De Croo denkt daarom aan een opleidingsbudget: "Als je mensen toch betaalt om thuis te zitten, dan kan je ook investeren in een opleiding voor hen. Werk met persoonlijke opleidingsbudgetten, waarvan we zeker zijn dat de helft van de tijd mensen een opleiding krijgen. Om zich digitaal te laten bijscholen bijvoorbeeld. Dingen bijleren, dat stopt niet als je de schoolbanken verlaat", aldus De Croo.