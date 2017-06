"Asbestbedrijf SVK heeft veel krediet in Sint-Niklaas"

Zowat iedereen in Sint-Niklaas heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een band met SVK. Het asbestverwerkend bedrijf waarrond toxische varianten van asbest zijn aangetroffen, stelt niet alleen veel mensen te werk, het ligt ook in het midden van de stad.

Oud-burgemeester Freddy Willockx (sp.a) woonde tot zijn dertien jaar in een woning die uitgaf op het terrein. Het grootste deel van zijn jeugd speelde zich af in en rond de kleiputten. Van de gevaren van de productie van bouwmaterialen met asbest, was niemand zich bewust.