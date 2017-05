"Asbest in zes van de zeven grondstalen" op stort Sint-Niklaas

De voorbije weken hebben buurtbewoners samen met de PVDA stalen genomen van de grond op en rond het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas. Uit analyses door een erkend labo blijkt dat zes van de zeven stalen asbest bevatten, zegt de PVDA nu. "Een verontrustende vaststelling, want bij droog weer waait dit stof de lucht in en vormt het een gevaar voor de buurtbewoners." Beide partijen vragen nu dat de burgemeester het stort laat sluiten omdat de volksgezondheid in gevaar komt.

'Je kan deze vaststellingen bezwaarlijk 'een ongelukje' noemen'

"Vier stalen werden genomen op de wegen langs waar de vrachtwagens asbest aanvoeren", zo waarschuwt Jef Maes van de lokale afdeling van PVDA. "Op die wegen werden ook verbrokkelde stukken asbest aangetroffen. Het meest verontrustende is dat een staal van stof aan de poort van het stort in de Langhalsbeekstraat ook asbest bevat. Hier steken alle vrachtwagens de straat over en passeren ze op slechts enkele meters van de huizen. Het zand van de overstekende trucks is op de straat zichtbaar. Het staal met asbest is daarvan afkomstig en is vlak aan de ingangspoort genomen. Dit alles vormt een flagrante inbreuk op de milieuwetgeving."